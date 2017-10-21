    • / ЭКОНОМИКА

    ЭКОНОМИКА


    Buta Airways предлагает билеты в Минеральные воды за 29 евро

    21.10.2017 [10:52]

    Баку, 21 октября, АЗЕРТАДЖ

    Авиакомпания Buta Airways предлагает билеты на все места рейса Баку-Минеральные воды за 29 евро.

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в авиакомпании, рейс состоится 24 октября.

    Buta Airways – первая низкобюджетная авиакомпания Азербайджана, структурное подразделение в составе AZAL. Основана в декабре 2016 года. Флот авиакомпании состоит из современных самолетов Embraer. Авиакомпания базируется в Баку, в Международном аэропорту Гейдар Алиев. Первый полет авиакомпания осуществила 1 сентября 2017 года.

    AZERTAG.AZ :Buta Airways предлагает билеты в Минеральные воды за 29 евро
    © При использовании информации гиперссылка обязательна.
    При обнаружении в тексте ошибки, надо ее выделить, нажав на клавиши ctrl + enter и отправить нам

    НАПИСАТЬ АВТОРУ

    заполните места, указанные значком *

    Пожалуйста, введите буквы, указанные на рисунке
    Буквы могут быть как прописными, так и строчными
    Новости по теме
    Buta Airways начала продажу билетов в Софию
    19.10.2017 [13:27]
    Buta Airways начала продажу билетов в Софию
    Buta Airways будeт осуществлять вылеты с Терминала-2
    16.10.2017 [11:53]
    Buta Airways будeт осуществлять вылеты с Терминала-2
    Buta Airways начинает полеты в Европу
    13.10.2017 [14:33]
    Buta Airways начинает полеты в Европу
    Buta Airways открыла продажу в Стамбул и Санкт-Петербург
    21.07.2017 [15:42]
    Buta Airways открыла продажу в Стамбул и Санкт-Петербург
    Другие новости раздела
    20.10.2017 [18:39]
    В Риге обсудили развитие международного транспортного коридора «Север-Юг»
    19.10.2017 [15:12]
    Компания «АзРусТранс» намерена сформировать собственный вагонный парк
    19.10.2017 [13:27]
    Buta Airways начала продажу билетов в Софию
    16.10.2017 [11:53]
    Buta Airways будeт осуществлять вылеты с Терминала-2
    Buta Airways предлагает билеты в Минеральные воды за 29 евро