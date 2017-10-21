Баку, 21 октября, АЗЕРТАДЖ Авиакомпания Buta Airways предлагает билеты на все места рейса Баку-Минеральные воды за 29 евро. Как сообщили АЗЕРТАДЖ в авиакомпании, рейс состоится 24 октября. Buta Airways – первая низкобюджетная авиакомпания Азербайджана, структурное подразделение в составе AZAL. Основана в декабре 2016 года. Флот авиакомпании состоит из современных самолетов Embraer. Авиакомпания базируется в Баку, в Международном аэропорту Гейдар Алиев. Первый полет авиакомпания осуществила 1 сентября 2017 года.

AZERTAG.AZ : Buta Airways предлагает билеты в Минеральные воды за 29 евро

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