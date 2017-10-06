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    Бывший технический босс FIA Будковски перешел в Renault F1

    06.10.2017 [13:31]

    Баку, 6 октября, АЗЕРТАДЖ 

    В Renault F1 объявили о начале сотрудничества с бывшим техническим директором Международная автомобильная федерация (FIA) Марцином Будковски, который займет в команде из Энстоуна пост исполнительного директора.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на motorsport.com, в Энстоуне Будковски будет отвечать за управление всеми видами деятельности, связанными с разработкой и производством шасси. Марцин приступит к исполнению обязанностей с 2018 года после окончания обязательного трехмесячного отпуска.

    Ранее поляк работал в FIA на должности технического директора. Возможный переход Будковски в Renault вызвал серьезную обеспокоенность других команд.

    Дело в том, что во время работы в Федерации у Марцина был неограниченный доступ к технической информации команд и производителей моторов, включая данные о перспективных разработках и тех решениях, которые участники чемпионата направили в FIA на одобрение перед запуском в производство. Соперники Renault опасаются, что Будковски может выдать их секреты коллективу из Энстоуна.

    Руководитель Renault Сириль Абитбуль ранее заявил, что не видит ничего зазорного в приглашении Будковски и заверил, что Renault тем самым не нарушает никаких правил: «Мы хотим к 2020 году стать одной из топ-команд, и нам нужны агрессивные шаги, если мы хотим добиться этого.

    В этом спорте вы не для того, чтобы заводить друзей. В плане приглашения новых сотрудников – речь не только о Марцине – нам нужен рост. Энстоуну крайне важно расширяться».

    Будковски работал в Prost Grand Prix, Ferrari и McLaren, прежде чем в октябре 2016-го перешел на работу в FIA. В должности технического директора Федерации польский специалист проработал в общей сложности около семи месяцев с февраля по сентябрь 2017-го.

     

    AZERTAG.AZ :Бывший технический босс FIA Будковски перешел в Renault F1
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