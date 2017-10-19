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    Чехи против перехода на евро

    19.10.2017 [11:31]

    Прага, 19 октября, АЗЕРТАДЖ

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, 88,4 проц. чехов желает внедрения в стране общенародного референдума. В настоящее время подобного рода голосования возможны лишь на краевом и муниципальном уровнях, а общегосударственный референдум объявляется по конкретному вопросу посредством специального закона. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного по заказу газеты «Právo»,

    По поводу перехода Чехии на евро негативно высказывается 85,2 проц. респондентов. 51,5 проц. участников опроса единую европейскую валюту отвергают категорически. Полностью принятие Чехией евро поддерживает 4,6 проц граждан, 14,8 проц. относятся к этой идее положительно.

    По поводу привлечения в страну иностранной рабочей силы отрицательно отвечает 48,8 проц. респондентов, а 51,3 проц. согласны.

     

    Парвана Гараева

    собкор АЗЕРТАДЖ

    Прага

    AZERTAG.AZ :Чехи против перехода на евро
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