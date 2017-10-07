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    Чемпионат мира по футболу 2022 года  могут перенести в другую страну

    07.10.2017 [11:55]

    Баку, 7 октября, АЗЕРТАДЖ

    Катар рискует лишиться права на проведение чемпионата мира по футболу 2022 года.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на ВВС, главная причина лишения Катара ЧМ – обвинение от арабских государств (Саудовской Аравии, ОАЭ, Египта, Бахрейна) в финансовой поддержке терроризма.

    В докладе предупреждаются строительные компании, которые занимаются инфраструктурой в Катаре к ЧМ, что это проект повышенного уровня риска.

    Оргкомитет ЧМ-2022 в Катаре опроверг эту информация, заявив о безопасности предстоящего турнира.

    В июне все дипломатические отношения с Катаром разорвали Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ.

    AZERTAG.AZ :Чемпионат мира по футболу 2022 года  могут перенести в другую страну
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