Чемпионат мира по футболу 2022 года могут перенести в другую страну
AzerTAg.az
07.10.2017 [11:55]
Баку, 7 октября, АЗЕРТАДЖ
Катар рискует лишиться права на проведение чемпионата мира по футболу 2022 года.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на ВВС, главная причина лишения Катара ЧМ – обвинение от арабских государств (Саудовской Аравии, ОАЭ, Египта, Бахрейна) в финансовой поддержке терроризма.
В докладе предупреждаются строительные компании, которые занимаются инфраструктурой в Катаре к ЧМ, что это проект повышенного уровня риска.
Оргкомитет ЧМ-2022 в Катаре опроверг эту информация, заявив о безопасности предстоящего турнира.
В июне все дипломатические отношения с Катаром разорвали Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ.
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