Чемпионат мира по футболу рискует пройти без участия Лионеля Месси

Баку, 6 октября, АЗЕРТАДЖ

Сборная Аргентины по футболу вновь потеряла очки в отборочном турнире чемпионата мира 2018 года и до предела осложнила себе задачу попадания в финальную стадию мундиаля, которая пройдет будущим летом в России.

Команда под предводительством Лионеля Месси сыграла вничью 0:0 с Перу и опустилась с пятого на шестое место в южноамериканской отборочной группе, пропустив вперед сборную Чили, выигравшую на своем поле у Эквадора (2:1).

Аргентинские подопечные Хорхе Сампаоли ни разу не забили в последних четырех играх турнира, нанеся 73 удара по воротам соперников. Последний раз Аргентина поражала чужие ворота 25 марта в игре с Чили (1:0) благодаря мастерству Лионеля Месси.

По регламенту четыре лучшие команды южноамериканской отборочной группы напрямую попадают на ЧМ, а сборная, занявшая пятое место, сыграет с представителем Океании. Аргентинцы и перуанцы делят пятое и шестое места с 25 баллами, различаясь по дополнительным показателям.

Обладатели трех прямых путевок на мундиаль от южноамериканского континента определятся в заключительном туре квалификации, который пройдет в ночь на 11 октября по московскому времени. Ранее путевку в Россию досрочно завоевала команда Бразилии.

Помимо Бразилии, путевки на ЧМ-2018 к настоящему моменту уже завоевали Иран, Япония, Мексика, Бельгия, Южная Корея, Саудовская Аравия, Германия и Англия.