Чешские реликвии едут в Москву

Прага, 12 октября, АЗЕРТАДЖ

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, реликварий XIV века и бронзовый подсвечник XII века станут самыми старыми экспонатами из сокровищницы Собора святого Вита, которые Президент Чехии Милош Земан привезет на выставку в Москву. Кроме того, москвичи и гости города смогут увидеть в одном из московских соборов череп святой Людмилы. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь Президента Иржи Овчачек.

Выставка «Сокровища Пражского Града» пройдет в Государственном историческом музее на Красной площади в ответ на выставку предметов, принадлежавших династии Романовых, которая прошла в Пражском Граде в 2011 году. Всего в Москве будет экспонироваться 126 предметов от художественных копий коронационных драгоценностей и архитектонических элементов до моделей Ротонды святого Вита и Старого королевского дворца.

Президент Чехии отправится в Россию около 20 ноября. Владимир Путин пригласил его в Сочи, Милош Земан намерен посетить и другие российские города. Все экспонаты должны будут вернуться в Чехию к 31 марта 2018 года.

Парвана Гараева

собкор АЗЕРТАДЖ

Прага