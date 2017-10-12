    • / МИР

    МИР


    Чешские реликвии едут в Москву

    12.10.2017 [12:20]

    Прага, 12 октября, АЗЕРТАДЖ

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, реликварий XIV века и бронзовый подсвечник XII века станут самыми старыми экспонатами из сокровищницы Собора святого Вита, которые Президент Чехии Милош Земан привезет на выставку в Москву. Кроме того, москвичи и гости города смогут увидеть в одном из московских соборов череп святой Людмилы. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь Президента Иржи Овчачек.

    Выставка «Сокровища Пражского Града» пройдет в Государственном историческом музее на Красной площади в ответ на выставку предметов, принадлежавших династии Романовых, которая прошла в Пражском Граде в 2011 году. Всего в Москве будет экспонироваться 126 предметов от художественных копий коронационных драгоценностей и архитектонических элементов до моделей Ротонды святого Вита и Старого королевского дворца.

    Президент Чехии отправится в Россию около 20 ноября. Владимир Путин пригласил его в Сочи, Милош Земан намерен посетить и другие российские города. Все экспонаты должны будут вернуться в Чехию к 31 марта 2018 года.

    Парвана Гараева

    собкор АЗЕРТАДЖ

    Прага

    AZERTAG.AZ :Чешские реликвии едут в Москву
    © При использовании информации гиперссылка обязательна.
    При обнаружении в тексте ошибки, надо ее выделить, нажав на клавиши ctrl + enter и отправить нам

    НАПИСАТЬ АВТОРУ

    заполните места, указанные значком *

    Пожалуйста, введите буквы, указанные на рисунке
    Буквы могут быть как прописными, так и строчными
    Новости по теме
    В Чехии 25 400 миллионеров
    12.10.2017 [10:00]
    В Чехии 25 400 миллионеров
    Уровень безработицы в Чехии низкий, но инфляция продолжается
    09.10.2017 [15:54]
    Уровень безработицы в Чехии низкий, но инфляция продолжается
    Знаменитый хоккеист устроил дебош на борту самолета
    06.10.2017 [09:54]
    Знаменитый хоккеист устроил дебош на борту самолета
    Чехия стареет, но выживает за счет притока иностранцев
    04.10.2017 [17:33]
    Чехия стареет, но выживает за счет притока иностранцев
    Другие новости раздела
    12.10.2017 [19:58]
    Китай работает над созданием рельсотрона
    12.10.2017 [14:59]
    В Египте продлен режим чрезвычайного положения
    12.10.2017 [12:57]
    ОАЭ создает «умную» противопожарную систему, которая соединит 150 тысяч зданий в стране
    12.10.2017 [11:53]
    Во Франкфурте сгорела высочайшая деревянная башня страны
    Чешские реликвии едут в Москву