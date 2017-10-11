Четыре человека погибли при взрыве на нефтеперерабатывающем заводе в Турции

Баку, 11 октября, АЗЕРТАДЖ

Четыре человека погибли, еще двое получили ранения в результате взрыва на нефтеперерабатывающем заводе компании Tupras в Измире на западе Турции. Об этом сообщил губернатор района Алиага.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на турецкий телеканал NTV, по предварительным данным, взрыв произошел во время ремонтных работ в нефтехранилище. Глава администрации Алиага Байрам Йылмаз сообщил, что авария произошла на участке, который давно не использовался. Какая именно часть технического обслуживания спровоцировала взрыв пока не известно. По словам чиновника, известно еще как минимум о двух пострадавших.

После взрыва возник пожар, тушение которого все еще продолжается. На настоящий момент на месте аварии работают медики и пожарные бригады.