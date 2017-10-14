Четыре человека погибли в результате крушения самолета у берегов Кот-д'Ивуара

Баку, 14 октября, АЗЕРТАДЖ

В результате падения в четверг грузового самолета в море у Абиджана в Кот-д'Ивуаре погибли, по меньшей мере, четыре человека.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на агентство Reuters, самолет с винтовым двигателем разбился вскоре после вылета в сильный дождь из аэропорта Абиджана. Обломки самолета прибило волной к побережью.

По сведениям Reuters, два тела уже извлечены из-под обломков воздушного судна, еще два замечены среди других фрагментов самолета.

Отмечается, что грузовой самолет принадлежал компании, которая перевозит технику для французской армии. По его данным, на борту могла находиться армейская техника.