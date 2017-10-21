Число погибших при взрывах в мечетях Афганистана приблизилось к 60
AzerTAg.az
21.10.2017 [14:10]
Баку, 21 октября, АЗЕРТАДЖ
Число погибших при двух взрывах в мечетях в Афганистане достигло до 59 человек, 55 получили ранения.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, по информации местного телеканала 1TV со ссылкой на Министерство внутренних дел этой страны, первый взрыв в Кабуле в мечете шиитов Имам Заман совершил во время вечернего намаза террорист-камикадзе. За взрывом последовала стрельба в мечети. Среди жертв есть женщины и дети.
Второй взрыв был также совершен террористом-смертником в мечети в провинции Гур.
Террористическая группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за взрывы.
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