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    Число погибших при взрывах в мечетях Афганистана приблизилось к 60

    21.10.2017 [14:10]

    Баку, 21 октября, АЗЕРТАДЖ 

    Число погибших при двух взрывах в мечетях в Афганистане достигло до 59 человек, 55 получили ранения.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, по информации местного телеканала 1TV со ссылкой на Министерство внутренних дел этой страны, первый взрыв в Кабуле в мечете шиитов Имам Заман совершил во время вечернего намаза террорист-камикадзе. За взрывом последовала стрельба в мечети. Среди жертв есть женщины и дети.

    Второй взрыв был также совершен террористом-смертником в мечети в провинции Гур.

    Террористическая группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за взрывы.

    AZERTAG.AZ :Число погибших при взрывах в мечетях Афганистана приблизилось к 60
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