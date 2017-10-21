Число погибших при взрывах в мечетях Афганистана приблизилось к 60

Баку, 21 октября, АЗЕРТАДЖ

Число погибших при двух взрывах в мечетях в Афганистане достигло до 59 человек, 55 получили ранения.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, по информации местного телеканала 1TV со ссылкой на Министерство внутренних дел этой страны, первый взрыв в Кабуле в мечете шиитов Имам Заман совершил во время вечернего намаза террорист-камикадзе. За взрывом последовала стрельба в мечети. Среди жертв есть женщины и дети.

Второй взрыв был также совершен террористом-смертником в мечети в провинции Гур.

Террористическая группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за взрывы.