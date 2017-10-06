Число жертв столкновения поезда и автобуса из Казахстана возросло до 18 человек

Баку, 6 октября, АЗЕРТАДЖ

Число погибших в результате столкновения поезда и автобуса во Владимирской области достигло 18 человек, трое из них дети. Водитель автобуса среди погибших. Предположительно, именно он является виновником аварии.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на ТАСС, трагедия произошла в 3:30 на железнодорожном переезде в районе станции Покров. Автобус из Казахстана выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал. В результате в автобус въехал поезд Санкт-Петербург — Нижний Новгород. Машину отбросило на 30 метров, поезд же проехал еще 200 метров в режиме экстренного торможения.

Отметим, что ранее сообщалось о 16 погибших.