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    Число жертв столкновения поезда и автобуса из Казахстана возросло до 18 человек

    06.10.2017 [11:36]

    Баку, 6 октября, АЗЕРТАДЖ

    Число погибших в результате столкновения поезда и автобуса во Владимирской области достигло 18 человек, трое из них дети. Водитель автобуса среди погибших. Предположительно, именно он является виновником аварии.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на ТАСС, трагедия произошла в 3:30 на железнодорожном переезде в районе станции Покров. Автобус из Казахстана выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал. В результате в автобус въехал поезд Санкт-Петербург — Нижний Новгород. Машину отбросило на 30 метров, поезд же проехал еще 200 метров в режиме экстренного торможения.

    Отметим, что ранее сообщалось о 16 погибших.

    AZERTAG.AZ :Число жертв столкновения поезда и автобуса из Казахстана возросло до 18 человек
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