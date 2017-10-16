Caspian European Club проведет бизнес-форум с главой Таможенного комитета

Баку, 16 октября, АЗЕРТАДЖ

В рамках Caspian European Club 25 октября пройдет бизнес-форум с участием председателя Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики Айдына Алиева. Об этом АЗЕРТАДЖ сообщил первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club и Caspian American Club Тельман Алиев.

По его словам, на бизнес-форуме будут обсуждаться инициативы и предложения руководителей компаний-членов клуба по вопросам таможенного регулирования и упрощения таможенного режима. Тельман Алиев отметил, что в рамках форума бизнесменам также будет предоставлена возможность получить ответы на интересующие их вопросы в области таможни.

На бизнес-форуме могут принять участие только те компании, которые пройдут регистрацию на сайте Caspian European Club и Caspian American Club по следующей ссылке: http://www.caspianenergy.org/index.php/registration/item/132-caspian-energy-business-forum-25-10-2017

Caspian European Club, объединяющий в своих рядах свыше 5000 компаний и организаций из 50 стран мира, был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в Каспийско-Черноморском регионе. Председателем Caspian European Club и Caspian American Club является Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Caspian European Club ведет активную работу в направлении поддержки диалога между государственными структурами и частным сектором, а также оказывает информационную и организационную поддержку проектам по развитию малого и среднего бизнеса и стартапов.