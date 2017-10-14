Цена азербайджанской нефти повысилась больше, чем на 1 доллар
AzerTAg.az
14.10.2017 [11:39]
Баку, 14 октября, АЗЕРТАДЖ
Цена азербайджанской нефти повысилась больше, чем на 1 доллар.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, цена одного барреля нефти марки «Азери Лайт», подорожав на 1,04 доллара, составила 58,37 доллара.
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