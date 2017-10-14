Баку, 14 октября, АЗЕРТАДЖ Цена азербайджанской нефти повысилась больше, чем на 1 доллар. Как сообщает АЗЕРТАДЖ, цена одного барреля нефти марки «Азери Лайт», подорожав на 1,04 доллара, составила 58,37 доллара.

AZERTAG.AZ : Цена азербайджанской нефти повысилась больше, чем на 1 доллар

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