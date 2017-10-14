    • / ЭКОНОМИКА

    ЭКОНОМИКА


    Цена азербайджанской нефти повысилась больше, чем на 1 доллар

    14.10.2017 [11:39]

    Баку, 14 октября, АЗЕРТАДЖ

    Цена азербайджанской нефти повысилась больше, чем на 1 доллар.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, цена одного барреля нефти марки «Азери Лайт», подорожав на 1,04 доллара, составила 58,37 доллара.

    AZERTAG.AZ :Цена азербайджанской нефти повысилась больше, чем на 1 доллар
    © При использовании информации гиперссылка обязательна.
    При обнаружении в тексте ошибки, надо ее выделить, нажав на клавиши ctrl + enter и отправить нам

    НАПИСАТЬ АВТОРУ

    заполните места, указанные значком *

    Пожалуйста, введите буквы, указанные на рисунке
    Буквы могут быть как прописными, так и строчными
    Новости по теме
    Баррель «Азери Лайт» стоит 56,97 доллара
    07.10.2017 [12:18]
    Баррель «Азери Лайт» стоит 56,97 доллара
    Цена нефти на биржах
    06.10.2017 [10:48]
    Цена нефти на биржах
    Азербайджанская нефть продается по 58 долларов за баррель
    20.09.2017 [11:54]
    Азербайджанская нефть продается по 58 долларов за баррель
    Баррель «Азери Лайт» продается за 58,30 доллара
    18.09.2017 [11:17]
    Баррель «Азери Лайт» продается за 58,30 доллара
    Другие новости раздела
    14.10.2017 [10:40]
    Цена нефти повысилась почти на 1 доллар
    13.10.2017 [14:50]
    Новый министр энергетики Азербайджана представлен коллективу
    13.10.2017 [12:12]
    В этом году в связи с нефтегазовыми соглашениями в Нефтяной фонд поступило 1,4 миллиона долларов бонусных выплат
    13.10.2017 [10:44]
    Цена нефти на биржах
    Цена азербайджанской нефти повысилась больше, чем на 1 доллар