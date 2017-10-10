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    Цена барреля «Азери Лайт» достигает 57 долларов

    10.10.2017 [11:05]

    Баку, 10 октября, АЗЕРТАДЖ

    Цены на нефть на мировых биржах продолжают расти.

    На Нью-Йоркской бирже NYMEX (New York Merchantile Exchange) цена одного барреля нефти марки «Лайт», подорожав на 0,03 доллара, составила 49,61 доллара. На Лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange Futures) цена одного барреля нефти марки «Брент», возросла на 0,02 доллара, составив 55,81 доллара.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, цена одного барреля нефти марки «Азери Лайт», подорожав на 0,02 доллара, составила 56,99 доллара.

    AZERTAG.AZ :Цена барреля «Азери Лайт» достигает 57 долларов
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