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    Цена барреля «Азери Лайт» приближается к 59 долларам

    17.10.2017 [13:47]

    Баку, 17 октября, АЗЕРТАДЖ

    Цена азербайджанской нефти приближается к 59 долларам за баррель.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, цена одного барреля нефти марки «Азери Лайт», подорожав на 0,57 доллара, составила 58,94 доллара.

    На Нью-Йоркской бирже NYMEX (New York Merchantile Exchange) цена одного барреля нефти марки «Лайт», упав на 0,09 доллара, составила 51,78 доллара. На Лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange Futures) цена одного барреля нефти марки «Брент», подешевев на 0,01 доллара, составила 57,81 доллара.

     

    AZERTAG.AZ :Цена барреля «Азери Лайт» приближается к 59 долларам
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