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    Цена барреля азербайджанской нефти превысила 58 долларов

    11.10.2017 [10:43]

    Баку, 11 октября, АЗЕРТАДЖ

    Цены на нефть на мировых биржах продолжают расти.

    На Нью-Йоркской бирже NYMEX (New York Merchantile Exchange) цена одного барреля нефти марки «Лайт», подорожав на 0,17 доллара, составила 51,09 доллара. На Лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange Futures) цена одного барреля нефти марки «Брент», возросла на 0,10 доллара и составила 56,71 доллара.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, цена одного барреля нефти марки «Азери Лайт», подорожав на 1,12 доллара, составила 58,11 доллара.

    AZERTAG.AZ :Цена барреля азербайджанской нефти превысила 58 долларов
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