Центр анализа экономических реформ и коммуникаций будет сотрудничать с компаниями 3-х стран

Баку, 19 октября, АЗЕРТАДЖ

Центр анализа экономических реформ и коммуникаций подписал меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству с российской компанией «GazinformService», польской компанией «Asseco data Sistems» и швейцарской – «OrientSwiss».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, подписание этих меморандумов послужит улучшению бизнес-связей между странами, а также внесет свой вклад в упрощение экономического, е-торгового и е-коммерческого развития Азербайджана.

Отметим, что подписание состоялось в рамках проходящей в Баку первой международной конференции Азербайджанской цифровой торговой сети.