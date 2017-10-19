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    ЭКОНОМИКА


    Центр анализа экономических реформ и коммуникаций будет сотрудничать с компаниями 3-х стран

    19.10.2017 [14:22]

    Баку, 19 октября, АЗЕРТАДЖ 

    Центр анализа экономических реформ и коммуникаций подписал меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству с российской компанией «GazinformService», польской компанией «Asseco data Sistems» и швейцарской – «OrientSwiss».

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, подписание этих меморандумов послужит улучшению бизнес-связей между странами, а также внесет свой вклад в упрощение экономического, е-торгового и е-коммерческого развития Азербайджана.

    Отметим, что подписание состоялось в рамках проходящей в Баку первой международной конференции Азербайджанской цифровой торговой сети.

    AZERTAG.AZ :Центр анализа экономических реформ и коммуникаций будет сотрудничать с компаниями 3-х стран
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