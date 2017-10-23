Coлнечная осень Джоджуг Мерджанлы ВИДЕО

Сотрудники AЗЕРТАДЖ посетили село Джоджуг Мерджанлы, возрожденное после апрельских боев

Джебраил, 23 oктября, Taир Aгамамедов, AЗЕРТАДЖ

Село Джоджуг Мерджанлы Джебраильского района, возрожденное после успешных боев Азербайджанской армии в апреле 2016 года, является частью нашего родного Карабаха. Каждый из нас стремится увидеть эти земли после 24 лет разлуки, подышать воздухом родного края, выпить его воду, пройтись по родной земле.

Не иссякает поток гостей, приезжающих сюда, чтобы увидеть новую жизнь в этих местах, превратившихся благодаря Распоряжению Президента Ильхама Алиева в прекрасный, благоустроенный поселок, разделить радость жителей Джоджуг Мерджанлы, возвратившихся в родные края после многолетней разлуки. Очередными гостями Джоджуг Мерджанлы стала группа сотрудников Азербайджанского государственного информационного агентства – АЗЕРТАДЖ, поминутно отслеживающего события, происходящие здесь, доводящего эту информацию как до граждан страны, так и до всего мира.

Поездка журналистов агентства в село Джоджуг Мерджанлы в солнечный осенний день началась с посещения памятника апрельским шехидам, установленного на краю автомобильной дороги Горадиз-Джебраил.

Затем сотрудники агентства посетили полную среднюю школу имени шехида Новруза Асланова. Современная школа в новом поселке около двух месяцев назад распахнула двери перед учителями и учащимися. Спустя двадцать четыре года в Джоджуг Мерджанлы впервые прозвенел школьный звонок: 16 учителей и 60 учеников вошли в классные комнаты.

Несмотря на воскресный день, многие из них собрались на встречу с сотрудниками АЗЕРТАДЖ. Гости посмотрели классные комнаты, предметные кабинеты, побеседовали с учителями и учащимися. Школе были подарены различные учебные и спортивные принадлежности. Генеральный директор АЗЕРТАДЖ Аслан Асланов от имени коллектива поздравил учителей и учеников с возвращением в родные края, разделил их радость. Он выразил уверенность в том, что в этом прекрасном учебном заведении учебный процесс будет протекать на высоком уровне, пожелал им успехов.

Одним из самых трогательных моментов встречи стало письмо и книга, посланные внучкой сотрудника АЗЕРТАДЖ Дагбеи Исмайлова, бакинской школьницей Нурай Исмайловой ученице третьего класса школы Джоджуг Мерджанлы Нурай Аслановой. Cравнив свою тезку в Джoджуг Мерджанлы и ее школьных друзей с ласточками, Нурай выразила свои мечты такими словами: «Родной край моего дедушки – Губадлы - также находится под вражеской оккупацией. Очень хочу, чтобы все наши земли были освобождены в ближайшее время и я, как и ты, поехала в село моего дедушки, увидела эти прекрасные места».

Армянская агрессия, Карабахская война оставили горький след в судьбах обеих Нурай. Родные братья отцов маленьких девочек - их дяди Эльгюн Исмайлов и Новруз Асланов погибли в боях с врагом. Это тронуло всех участников встречи. Тем более, что полная средняя школа Джоджуг Мерджанлы носит имя шехида Новруза Асланова.

В память о поездке журналисты АЗЕРТАДЖ посадили во дворе школы эльдарские сосны. Директор школы Замин Хазиев выразил признательность сотрудникам агентства за встречу и моральную поддержку, оказанную им.

Знакомство с мечетью, построенной в Джоджуг Мерджанлы по аналогу Шушинской мечети, произвело на гостей незабываемое впечатление. Здесь были прочитаны молитвы за упокой душ шехидов.

Затем журналисты посмотрели дома и здания, строящиеся в рамках следующего этапа созидательных работ, проводимых в селе. На данном этапе продолжается строительство 100 домов, зданий для детского сада, почты, медицинского центра и клуба-общинного центра, других инфраструктурных объектов.

В ходе беседы заместитель главы Исполнительной власти Джебраильского района Тапдыг Насиров, представитель исполнительной власти села Ханлар Зейналов, не покинувший село даже в самое тяжелое время Огтай Хазиев, удостоенный Распоряжением главы государства ордена «Труда» первой степени, и жители поселка выразили признательность Президенту Ильхаму Алиеву, первой леди Мехрибан Алиевой за созданные для них условия, постоянное внимание и заботу о вынужденных переселенцах, высказали веру в то, что все наши оккупированные земли будут освобождены.