Баку, 6 октября, АЗЕРТАДЖ

При организации предпринимательской программы “Youth Inc.” дан старт интеллектуальному стартап чемпионату «Стартапщик».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в первом сезоне начавшегося чемпионата первый раз в Азербайджане он охватит студентов высших учебных заведений.

Проект, преследующий цель поддержки прогрессивных идей и инициатив студентов высших и средне-специальных учебных заведений, выявление молодежи с бизнес-идеями и их развитие, с будущих сезонов будет охватывать студентов и учащихся и с других регионов.

В университетах, участвующих в рамках проекта, будут сформированы команды. Членам команд, обратившихся для участия в интеллектуальном стартап чемпионате, будут проведены серии тренингов бизнес-направленности. После тренингов команды, участвующие в чемпионате, осуществят свои бизнес-презентации. Презентации будет оценены бизнес-экспертами, по каждому высшему учебному заведению будут выявлены команды победители. На следующем этапе между командами, представляющими разные высшие учебные заведения, будет проведен Бакинский чемпионат и команды, выступившие с более совершенными презентациями, будут оценены экспертами. Команда, набравшая большое количество очков, будет объявлен победителем сезона интеллектуального стартап чемпионата.

Можно подчеркнуть, что за последние годы осуществлены значимые работы по развитию в стране предпринимательства и стартап сектора, поддержаны деятельность молодых стартапщиков. Как один из мероприятий, осуществляемых в этом направлении, проект «Стартап», организуемый предпринимательской программой “Youth Inc” , в рамках Государственной программы «Молодежь Азербайджана в 2017-2021 гг.», утвержденной Президентом Азербайджанской Республики, господином Ильхамом Алиевым 15 сентября 2017 года, приведет к просвещению молодежи в направлении бизнеса и стартапа и развитию стартап-деятельности в Азербайджане. Отметим что, предпринимательская программа “Youth Inc.”, в проектах, осуществляемых с целью развития молодежи, сотрудничает как с государственными структурами, так же и с представителями частного сектора. Хотелось бы подчеркнуть, что программа в процессе реализации интеллектуального стартап-чемпионата «Стартапщик» готова к корпоративному сотрудничеству.

Отметим, что предпринимательская программа молодежи “Youth Inc.”, в 2013 г. начала свою официальную деятельность в партнерстве с компанией “Coca-Cola”, Министерством молодежи и спорта и DVC и в 2015 г. был создан Центр бизнес-инкубации “Youth Inc”. За годы активной деятельности “Youth Inc.” выпускники программы осуществили 16 различных бизнес-проектов, поддержав 34 стартапа и около 7 тысяч молодежи участвовали в различных семинарах. Программа является членом организаций “JEUNE” и “INBIA”.