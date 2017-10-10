Делегация Азербайджана посетила Военную академию Республики Беларусь

Баку, 10 октября, АЗЕРТАДЖ

Делегация, возглавляемая министром обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковником Закиром Гасановым, посетила Военную академию Республики Беларусь.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Минобороны, министру обороны был представлен брифинг о структуре, деятельности и основных задачах академии. Делегации, ознакомившейся с различными оперативно-тактическими и стратегическими факультетами военного учебного заведения, были продемонстрированы вооружение, военная техника и другие боевые средства, а также была представлена обзорная информация об их назначении.