Делегация Генеральной прокуратуры побывала с визитом в Украине
AzerTAg.az
Баку, 13 октября, АЗЕРТАДЖ
С целью повышения эффективности сотрудничества и расширения обмена опытом в области правовой помощи по уголовным делам между прокуратурами Азербайджана и Узбекистана, делегация под руководством начальника управления внешних связей Генеральной прокуратуры Эркина Алиханова побывала с визитом в Киеве.
Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Генеральной прокуратуры, в ходе визита азербайджанская делегация встретилась с заместителем генерального прокурора Украины Евгением Ениным.
На встрече Е.Енин отметил успешное развитие отношений между нашими странами во всех областях, в том числе подчеркнул высокий уровень сотрудничества правоохранительных органов.
Передав приветствия генерального прокурора Азербайджанской Республики Закира Гаралова, Э.Алиханов особо подчеркнул, что визит генерального прокурора Украины Юрия Луценко в нашу страну в феврале нынешнего года послужил импульсом для развития взаимных деловых отношений.
В ходе беседы были широко обсуждены современная ситуация в области правовой помощи, экстрадиции и других сферах, а также конкретные дела и перспективы сотрудничества.
В рамках визита состоялись также встречи в Специализированной антикоррупционной прокуратуре Генеральной прокуратуры Украины, в ходе которых состоялся обмен мнениями по представляющим взаимный интерес вопросам в области борьбы с коррупцией.
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