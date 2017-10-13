Делегация Генеральной прокуратуры побывала с визитом в Украине

Баку, 13 октября, АЗЕРТАДЖ

С целью повышения эффективности сотрудничества и расширения обмена опытом в области правовой помощи по уголовным делам между прокуратурами Азербайджана и Узбекистана, делегация под руководством начальника управления внешних связей Генеральной прокуратуры Эркина Алиханова побывала с визитом в Киеве.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Генеральной прокуратуры, в ходе визита азербайджанская делегация встретилась с заместителем генерального прокурора Украины Евгением Ениным.

На встрече Е.Енин отметил успешное развитие отношений между нашими странами во всех областях, в том числе подчеркнул высокий уровень сотрудничества правоохранительных органов.

Передав приветствия генерального прокурора Азербайджанской Республики Закира Гаралова, Э.Алиханов особо подчеркнул, что визит генерального прокурора Украины Юрия Луценко в нашу страну в феврале нынешнего года послужил импульсом для развития взаимных деловых отношений.

В ходе беседы были широко обсуждены современная ситуация в области правовой помощи, экстрадиции и других сферах, а также конкретные дела и перспективы сотрудничества.

В рамках визита состоялись также встречи в Специализированной антикоррупционной прокуратуре Генеральной прокуратуры Украины, в ходе которых состоялся обмен мнениями по представляющим взаимный интерес вопросам в области борьбы с коррупцией.