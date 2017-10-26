Делегация Института усовершенствования врачей приняла участие на юбилейном мероприятии Дагестанского медуниверситета

Баку, 26 октября, АЗЕРТАДЖ

Дагестанский государственный медицинский университет (ДГМУ), занимающий особое место в российской системе медицинского образования, отмечает в этом году свое 85-летие. В течение многих лет ДГМУ поддерживает дружеские отношения с Азербайджанским государственным институтом усовершенствования врачей (АзГИУВ) им. А.Алиева.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, делегация АзГИУВ им. А.Алиева во главе с проректором института, доктором философии по медицине Шахином Алиевым приняла участие на юбилейном мероприятии. Выступивший на юбилейной встрече, которая состоялась во Дворце дружбы в Махачкале, глава делегации вручил сотрудникам образовательного учреждения поздравительное послание ректора института, профессора Назима Гасымова.

Исполненная во время мероприятия песня «Сары Гялин», исполненная мастерами культуры Дагестана на азербайджанском языке, стала отражением дружбы двух народов.