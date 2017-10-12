Mинск, 12 oктября, AЗЕРТАДЖ Находящаяся с визитом в Mинске делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Огтаем Асадовым посетила Музей Великой Отечественной войны. Как сообщает AЗЕРТАДЖ, делегация ознакомилась с экспонатами музея, поинтересовалась боевой историей наших соотечественников, героически погибших в годы Второй мировой войны. Председатель Милли Меджлиса оставил запись в Книге памяти музея. Эмиль Гусейнли собкор AЗЕРТАДЖ Mинск

AZERTAG.AZ : Делегация Милли Меджлиса ознакомилась с Музеем Великой Отечественной войны в Минске

© При использовании информации гиперссылка обязательна.

При обнаружении в тексте ошибки, надо ее выделить, нажав на клавиши ctrl + enter и отправить нам