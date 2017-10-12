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    ПОЛИТИКА


    Делегация Милли Меджлиса ознакомилась с Музеем Великой Отечественной войны в Минске

    12.10.2017 [19:33]

    Mинск, 12 oктября, AЗЕРТАДЖ

    Находящаяся с визитом в Mинске делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Огтаем Асадовым посетила Музей Великой Отечественной войны.

    Как сообщает AЗЕРТАДЖ, делегация ознакомилась с экспонатами музея, поинтересовалась боевой историей наших соотечественников, героически погибших в годы Второй мировой войны.

    Председатель Милли Меджлиса оставил запись в Книге памяти музея.

    Эмиль Гусейнли

    собкор AЗЕРТАДЖ

    Mинск

    AZERTAG.AZ :Делегация Милли Меджлиса ознакомилась с Музеем Великой Отечественной войны в Минске
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