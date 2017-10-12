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    ПОЛИТИКА


    Делегация Милли Меджлиса побывала в действующем в Минске торговом доме Азербайджана

    12.10.2017 [22:09]

    Минск, 12 октября, АЗЕРТАДЖ

    Парламентская делегация, возглавляемая председателем Милли Меджлиса Огтаем Асадовым, познакомилась с деятельностью торгового дома Азербайджана в Минске.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, глава торгового дома Васиф Исмаилов отметил, что за короткий срок деятельности при помощи торгового дома Азербайджана из нашей страны в Белорусь было экспортировано около 100 тонн фруктов и овощей, 8 тысяч бутылок оливкового масла, 3 тысячи бутылок гранатового сока, более 1200 ящиков чая и другая продукция. Азербайджанская продукция уже выставлена на продажу в сетях самых крупных маркетов Белоруси. Спрос на азербайджанскую продукцию, привлекающую внимание местных покупателей из-за высокого качества, растет с каждым днем. Достигнуто соглашение по получению квоты и лицензии для повышения экспортных возможностей азербайджанских вин и другой продукции.

    Делегации была предоставлена подробная информация. связанная с азербайджанской продукцией.

    Эмиль Гусейнли

    собкор АЗЕРТАДЖ

    Минск

    AZERTAG.AZ :Делегация Милли Меджлиса побывала в действующем в Минске торговом доме Азербайджана
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