Делегация Милли Меджлиса побывала в действующем в Минске торговом доме Азербайджана

Минск, 12 октября, АЗЕРТАДЖ

Парламентская делегация, возглавляемая председателем Милли Меджлиса Огтаем Асадовым, познакомилась с деятельностью торгового дома Азербайджана в Минске.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, глава торгового дома Васиф Исмаилов отметил, что за короткий срок деятельности при помощи торгового дома Азербайджана из нашей страны в Белорусь было экспортировано около 100 тонн фруктов и овощей, 8 тысяч бутылок оливкового масла, 3 тысячи бутылок гранатового сока, более 1200 ящиков чая и другая продукция. Азербайджанская продукция уже выставлена на продажу в сетях самых крупных маркетов Белоруси. Спрос на азербайджанскую продукцию, привлекающую внимание местных покупателей из-за высокого качества, растет с каждым днем. Достигнуто соглашение по получению квоты и лицензии для повышения экспортных возможностей азербайджанских вин и другой продукции.

Делегации была предоставлена подробная информация. связанная с азербайджанской продукцией.

Эмиль Гусейнли

собкор АЗЕРТАДЖ

Минск