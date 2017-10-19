Делегация Сейма Литвы посетила могилу великого лидера Гейдара Алиева и Шехидляр хиябаны
AzerTAg.az
Баку, 19 октября, АЗЕРТАДЖ
19 октября находящаяся с визитом в Азербайджане делегация во главе с заместителем председателя Сейма Литвы Иреной Шяулене в Аллее почетного захоронения почтила память архитектора и созидателя современного независимого Азербайджанского государства, общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева, возложила цветы к его могиле.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, была также почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой, возложены цветы на ее могилу.
Затем делегация, прибыв в Шехидляр хиябаны, почтила память героических сыновей Родины, отдавших жизни в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложила цветы на их могилы.
Гости, любовавшиеся панорамой столицы Азербайджана с самой высокой точки Баку, были проинформированы об истории Шехидляр хиябаны и проводимой в городе созидательной работе.
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