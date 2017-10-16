Делегация Сианьского университета посетила Университет языков

Баку, 16 октября, АЗЕРТАДЖ

Делегация Сианьского университета экономики и финансов Китая, возглавляемая проректором университета, профессором Ли Цзяожуй посетила Институт Конфуция Азербайджанского университета языков (АУЯ).

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в департаменте по связям с общественностью университета, директор Института Конфуция АУЯ, профессор Рафиг Аббасов, проинформировав гостей об основных направлениях развития азербайджано-китайских экономических связей, особо отметил, что Азербайджанская Республика с уникальным географическим положением и богатыми ресурсами является важным звеном в реализации проекта «Экономического пояса Шелкового пути». Р.Аббасов напомнил также о государственном визите Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Китай в 2015 году, в рамках которого глава государства посетил город Сиань, располагавшийся на древнем Шелковом пути, ознакомился с технопарком автомобильной компании “Шааньси”.

Директор Института Конфуция АУЯ с китайской стороны Ли Цзихуа проинформировала гостей о научно-исследовательской деятельности Института Конфуция, специализирующегося на исследованиях в области реализации китайской инициативы “Один пояс и один путь”, тематике научно-студенческих семинаров по экономике Китая.

Профессор Ли Цзяожуй, поделившись своими впечатлениями о пребывании в Азербайджане, выразила заинтересованность в научном сотрудничестве с Институтом Конфуция АУЯ.

Затем состоялся обмен мнениями по перспективам сотрудничества между двумя организациями и реализации совместных проектов.

В заключение гостям из Китая была преподнесена в подарок книга «Ильхам Алиев - современный продолжатель дружбы двух древних народов», изданная АУЯ на азербайджанском и китайском языках и посвященная деятельности Президента Азербайджана Ильхама Алиева по укреплению и развитию традиционных дружеских связей и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Китаем.