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    ПОЛИТИКА


    Делегация ВМС Азербайджана встретилась с руководителем провинции Гилан

    09.10.2017 [16:18]

    Баку, 9 октября, АЗЕРТАДЖ

    В рамках визита в Иран делегация Военно-морских сил Азербайджана встретилась с руководителем провинции Гилан Мустафой Салари.

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Минобороны, в ходе встречи М.Салари, отметив, что ирано-азербайджанские отношения испокон веков развиваются по возрастающей, выразил удовлетворение визитом азербайджанских моряков в Иран.

    Руководитель азербайджанской делегации, капитан 1-го ранга Субхан Бекиров, отметив, что Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев неоднократно подчеркивал, что Каспийское море является морем братства и дружбы, выразил уверенность, что подобные визиты будут обоюдными и продолжительными.

    Затем военные моряки Азербайджана посетили музей города Решт.

    AZERTAG.AZ :Делегация ВМС Азербайджана встретилась с руководителем провинции Гилан
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