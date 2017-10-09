Делегация ВМС Азербайджана встретилась с руководителем провинции Гилан

Баку, 9 октября, АЗЕРТАДЖ

В рамках визита в Иран делегация Военно-морских сил Азербайджана встретилась с руководителем провинции Гилан Мустафой Салари.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Минобороны, в ходе встречи М.Салари, отметив, что ирано-азербайджанские отношения испокон веков развиваются по возрастающей, выразил удовлетворение визитом азербайджанских моряков в Иран.

Руководитель азербайджанской делегации, капитан 1-го ранга Субхан Бекиров, отметив, что Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев неоднократно подчеркивал, что Каспийское море является морем братства и дружбы, выразил уверенность, что подобные визиты будут обоюдными и продолжительными.

Затем военные моряки Азербайджана посетили музей города Решт.