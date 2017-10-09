Делегация из Узбекистана изучает опыт нашей страны в области пенсионного обеспечения

Баку, 9 октября, АЗЕРТАДЖ

В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Азербайджана состоялась встреча с находящейся в нашей стране с визитом делегацией Внебюджетного пенсионного фонда Республики Узбекистан.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в отделе по связям с общественностью МТСЗН, целью визита узбекской делегации является обмен опытом, ознакомление с реформами, проводимыми в последние годы в пенсионно-страховой системе Азербайджана.

Выступивший на мероприятии заместитель министра труда и социальной защиты населения Идрис Исаев подчеркнул, что между Азербайджаном и Узбекистаном исторически сложились дружеские и братские отношения, наши страны сотрудничают во многих сферах, в том числе в сфере труда и социальной защиты населения. «Это сотрудничество также охватывает сферу пенсионного обеспечения. Так, подписанное еще в 1996 году «Соглашение о сотрудничестве в сфере пенсионного обеспечения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Узбекистан» создали правовую основу двустороннего сотрудничества», - добавил И.Исаев.

Заместитель главы ведомства подчеркнул, что в результате продуманных социально-экономических реформ, осуществляемых Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в нашей стране сформировалась надежная и устойчивая система социальной защиты и социального обеспечения. Государственная забота об инвалидах отражена в Законе «О трудовых пенсиях», вступившем в силу с 1 января 2006 года. Кроме того, в этом законе, предусматривающем применение новой системы пенсионного обеспечения населения, особо рассмотрены вопросы пенсии по инвалидности и важные принципы в связи социальной защитой инвалидов. Было отмечено, что постепенно расширяется сфера электронных услуг министерства населению, и в настоящее время функционируют около 30 е-услуг МТСЗН.

Подчеркнув, что в нашей стране в управлении системы социальной защиты широко используется информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), И.Исаев подробно проинформировал о представлении в распоряжение населения государственных услуг в социальной сфере в электронной плоскости услуг. Было отмечено, что успехи Азербайджана в области социальной защиты высоко ценят и внимательно за этим процессом наблюдают международные организации. Так, успешный опыт Азербайджана в области применения ИКТ относительно уведомлений трудовых договоров в электронной информационной системе удостоен награды «Чемпионский проект» специализированной структуры ООН - Международного союза телекоммуникаций (МСТ). Тем самым Азербайджан впервые удостоен премии МСТ в области успешного применения ИКТ.

В свою очередь, исполнительный директор Внебюджетного пенсионного фонда Республики Узбекистан Дилшод Султанов отметил, что внимательно изучает реформы, предпринятые в последние годы в Азербайджане с целью модернизации и обеспечения прозрачности системы труда и социальной защиты, в том числе в пенсионно-страховой системе страны. Было доведено до внимания, что страна придает особое значение обмену опытом с Азербайджаном в сфере труда, электронной регистрации трудовых договоров, занятости, снижению уровня безработицы, активных мер в области занятости и в других смежных областях.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями, были даны ответы на вопросы, интересующие членов делегации о реформах, осуществленных в соответствующих сферах.

В рамках визита делегации из Узбекистана также предусмотрено ознакомление с деятельностью отдельных структурных подразделений Государственного фонда социальной защиты при Министерства труда и социальной защиты населения, а также планируются проведение широких презентаций о внесении изменений в пенсионно-страховую систему нашей страны.