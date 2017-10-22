День открытых дверей в Филиале МГУ имени М.В.Ломоносова в Баку вызвал большой интерес абитуриентов

Баку, 22 октября, АЗЕРТАДЖ

В Филиале Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова в Баку прошел День открытых дверей. Проведение такого мероприятия стало доброй традицией в университете и всегда вызывает у абитуриентов и их родителей большой интерес.

И это не случайно. Учебная деятельность Филиала практически полностью осуществляется по учебным планам и программам МГУ имени М.В. Ломоносова с использованием инновационных технологий и методов. Таким образом, учащиеся в Филиале получают образование Московского государственного университета, не покидая Баку. Выпускникам Бакинского филиала выдается диплом об окончании МГУ имени М.В. Ломоносова - единственного университета на всем постсоветском пространстве, входящего в рейтинги топ-100 университетов мира, а по некоторым дисциплинам даже в топ-30. Диплом МГУ признается во всем мире, поэтому выпускники университета имеют отличную возможность для трудоустройства, дальнейшего обучения в престижных зарубежных вузах.

В фойе университета были установлены стенды с интересующей абитуриентов информацией, литературой и брошюрами, посвященными системе обучения и правилам поступления. Абитуриенты смогли ознакомиться с условиями и правилами вступительных экзаменов 2018/2019 учебного года для поступления в этот университет и получить всестороннюю информацию о подготовке бакалавров на факультетах – филологии, прикладной математики, химии, психологии, экономики и физики.Число абитуриентов было настолько велико – около тысячи, что один зал не смог вместить всех желающих. Поэтому абитуриентам и их родителям был предоставлен еще один зал с большим монитором, где можно было наблюдать за мероприятием.

На открытии мероприятия заведующий кафедрой общей топологии и геометрии механико-математического факультета МГУ, профессор Юрий Садовничий поприветствовал абитуриентов и их родителей. В своем выступлении он подчеркнул, что Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Баку был основан в 2008 году в соответствии с указом Президента Азербайджана и этот учебный год является для Филиала десятым юбилейным годом.

«Деятельность Филиала началась с трех факультетов: прикладной математики, химии и филологии. Впоследствии, с расширением образовательной сферы университета, были открыты факультет психологии, экономический и физический факультеты. В 2012 году по инициативе ректора Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Баку профессора Наргиз Пашаевой был построен великолепный кампус в поселке Ходжасан, в котором созданы все условия для получения студентами глубоких знаний, отдыха и проживания. В Филиале функционирует богатейшая библиотека, 20 лабораторий на факультетах химии, физики и психологии, которые оснащены самым современным оборудованием, позволяющим проводить экспериментальные исследования практически любой сложности, необходимые для обеспечения учебного процесса и занятий научно-исследовательской работой. Студенты филиала занимаются в просторных и технически оснащенных аудиториях, в кампусе имеется спортивный комплекс, желающим предоставляется общежитие. Обучение в Филиале проходит сначала по программе бакалавриата – в течение четырех лет, а затем желающие могут на протяжении двух лет продолжить обучение в магистратуре. Занятия в основном проводятся профессорско-преподавательским составом МГУ. Желающие посвятить себя научной деятельности могут продолжить обучение в аспирантуре, в Москве», - сказал Юрий Садовничий и рассказал о некоторых правилах приема в Филиал.

«Для допуска к вступительным испытаниям Филиала абитуриентам необходимо набрать на первом (весеннем) экзамене, проводимом Государственным экзаменационным центром Азербайджанской Республики (ГЭЦ) для зачисления в вузы на программы бакалавриата, по любой группе специальностей 300 или более баллов. При этом набранные баллы дают только допуск на наши экзамены и не суммируются с баллами при поступлении в наш Филиал, т.е. поступление идет на конкурсной основе посредством сдачи дополнительных экзаменов. Сроки вступительных экзаменов будут объявлены позднее, ориентировочно они будут в июле. Первым будет сдаваться профильный экзамен, последним пишется изложение, а если на каких-то факультетах три экзамена, то между ними - соответствующий третий экзамен. Вы сделали правильный выбор, решив поступать в наш университет», - отметил Юрий Садовничий, пожелав всем успехов на вступительных экзаменах.

Ответственный секретарь приемной комиссии Бакинского филиала МГУ, кандидат физико-математических наук Денис Ильютко подробно рассказал о правилах приема и документах, которые необходимо представить.

Было сказано, что вступительные экзамены проводятся в письменной форме, на русском языке. Обучение в Филиале также проводится на русском языке. Для граждан Азербайджана, за исключением граждан, получивших ранее высшее образование за счет бюджета республики, обучение бесплатное. Для граждан Азербайджана, получивших ранее образование за счет бюджета Азербайджана, граждан Российской Федерации и третьих стран образование является платным – 1750 манатов в год (допускаются к вступительным экзаменам без необходимости прохождения экзаменов ГЭЦ).

В настоящее время в Филиале действуют шесть факультетов – филологии (с отделениями русской и романо-германской филологии), прикладной математики, химии, психологии, экономики и физики. План набора в бакалавриат на филологический факультет составляет 30 человек, на остальные факультеты – по 25. Бакалаврам и магистрам предоставляется государственная стипендия.

Заявление о приеме на первый курс может быть подано в электронной форме при наличии соответствующей электронной цифровой подписи (ЭЦП) - FİN-кода. Форма заявления может быть заполнена на сайте www.msu.az или на сайте http://dim.gov.az/. При отсутствии ЭЦП для удобства подачи документов поступающий может зарегистрироваться на сайте www.msu.az или на сайте ГЭЦ http://dim.gov.az/, но заявление необходимо подать лично, явившись в приемную комиссию Филиала в заранее объявленные сроки.

Абитуриенты, не прошедшие вступительные экзамены, смогут принять участие в проводимом ГЭЦ конкурсе по зачислению в другие вузы Азербайджана. Лица, зачисленные в Филиал, исключаются из списков ГЭЦ и в дальнейшем не участвуют в конкурсах на поступление в другие вузы Азербайджана.

В Филиале МГУ им. М.В.Ломоносова в г. Баку нет заочной формы обучения. В Филиале также действуют бесплатные подготовительные курсы для подготовки к вступительным экзаменам (Воскресная школа).

Ведущие преподаватели МГУ имени М.В. Ломоносова - доктор физико-математических наук, профессор кафедры общей физики, ответственный за координацию учебно-научной работы физического факультета Александр Салецкий, доктор филологических наук, профессор кафедры германской и кельтской филологии Наталия Ганина, доктор физико-математических наук, профессор кафедры дискретной математики Сергей Гашков, доктор химических наук, профессор кафедры органической химии, ответственный за координацию учебно-научной работы химического факультета Сергей Карлов, заместитель декана факультета психологии, доктор психологических наук Валентина Барабанщикова, кандидат экономических наук, ответственный за координацию учебно-научной работы экономического факультета МГУ Джейхун Гусейнов рассказали абитуриентам о деятельности факультетов и особенностях обучения, ответили на многочисленные вопросы абитуриентов.

Было отмечено, что студенты филологического факультета (с отделениями русской и романо-германской филологии), химического факультета, факультета прикладной математики, факультета психологии, экономического факультета с направлениями экономики и менеджмента и физического факультета, который является одним из самых молодых факультетов Филиала, начавший свою деятельность в 2016/2017 учебном году получают самый высокий уровень образования. На этих факультетах обучаются 528 студентов. Из них 447 в бакалавриате и 81 в магистратуре. В этом году в Филиал поступили 125 студентов на ступень бакалавриата и 43 на отделение магистратуры. Выпускниками Филиала стали 84 бакалавра и 35 магистранта.За 6 лет (2012 – 2017 гг.) Филиал окончили 552 бакалавров и 70 магистров, подавляющее большинство из которых удачно и плодотворно трудятся во многих отраслях экономики, науки и культуры нашей республики.

В Филиале созданы все условия, как для студентов, так и преподавателей. Помимо четырех уже функционирующих с 2012 года общежитий в Кампусе Филиала, в этом году для московских преподавателей построено и сдано эксплуатацию еще одно 3-х этажное здание нового общежития. В общежитиях Капмуса в настоящее время проживают более 200 студентов и 80 преподавателей МГУ.

После официальной части мероприятия абитуриенты и их родители получили возможность посетить университетский кампус в Ходжасане, где для них были проведены экскурсия и презентация факультетов.

Более подробно с деятельностью университета можно также ознакомиться на сайте www.msu.az, а по всем интересующим вопросам обратиться по электронной почте [email protected].