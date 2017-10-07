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    Discovery начинает работу над проектом виртуальных путешествий

    07.10.2017 [18:09]

    Баку, 7 октября, AЗЕРТАДЖ

    Известный канал Discovery совместно с интернет-компанией Google объединились в общем труде над уникальным проектом. Им станет в ближайшем будущем сборник из 38 виртуальных путешествий.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на vistanews.ru, все желающие граждане, которые очень мечтают побывать в том или ином уголке Земного шара смогут осуществить свое желание очень скоро и при этом оставаться дома.

    Дело в том, что в сети появилось известие о том, что две компании Discovery и Google работают над созданием нового проекта. Им станет коллекция из 38 виртуальных путешествий по всему миру. Мало того, что сам виртуальный путешественник сможет прекрасно себя почувствовать на берегу океана или в джунглях с дикими животными по соседству, но свое путешествие по окрестностям мира вполне реально записать на носитель электронной информации, чтобы дома, перед компьютером в очередной раз просмотреть свои путешествия.

    AZERTAG.AZ :Discovery начинает работу над проектом виртуальных путешествий
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