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    Дмитрий Кумсишвили примет участие во втором CEO Lunch Tbilisi

    23.10.2017 [16:22]

    Баку, 23 октября, АЗЕРТАДЖ

    Продолжается регистрация участников на второй CEO Lunch Tbilisi, который состоится 27 октября в Грузии.

    Как сообщил АЗЕРТАДЖ первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club и Caspian American Club Тельман Алиев, регистрация на форум будет открыта до 26 октября, ссылка для регистрации: http://www.caspianenergy.org/index.php/ceo-lunch/item/125-ceo-lunch-tbilisi-gruziya-27-10-2017 

    «В качестве почетных гостей на СЕО Lunch примут участие первый вице-премьер Грузии, министр финансов Грузии Дмитрий Кумсишвили и чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Грузии Дурсун Гасанов, первый заместитель министра финансов Грузии Георгий Табуашвили, заместитель министра финансов Лаша Хутсишвили, заместитель министра финансов Николоз Гагуа, заместитель министра финансов Георгий Какауридзе», - сказал Тельман Алиев.

    Тельман Алиев особо подчеркнул личную поддержку и участие чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Грузии Дурсуна Гасанова, который в индивидуальном порядке побеседовал с представителем каждой компании - участницы CEO Lunch Tbilisi, поинтересовался их проблемами и выслушал их предложения по налаживанию двусторонних экономических и деловых отношений между Азербайджаном и Грузией.

    Он также напомнил, что первый CEO Lunch Tbilisi с участием премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили состоялся 29 сентября в Грузии в рамках официальной церемонии возобновления деятельности Caspian Energy Georgia. Третий CEO Lunch Tbilisi состоится 1 декабря 2017 года.

    Тельман Алиев добавил, что в марте 2018 года при поддержке правительства Грузии и Азербайджанской Республики Caspian European Club состоится V Международный Caspian Energy Forum, на открытии которого планируется участие премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили.

    CEO Lunch – является одним из ключевых инструментов networking, и проводится с целью создания возможностей для общения руководителей компаний в неформальной обстановке и налаживания новых контактов. Он отметил, что Caspian European Club и Caspian American Club проводят CEO Lunch c участием топ-менеджеров компаний CEIBC каждую третью среду месяца в Баку и каждую последнюю пятницу месяца в Тбилиси.

    Caspian European Club, объединяющий в своих рядах свыше 5000 компаний и организаций из 50 стран мира, был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в Каспийско-Черноморском регионе. Caspian European Club ведет активную работу, направленную на поддержку диалога между государственными структурами и частным сектором, а также оказывает информационную и организационную поддержку проектам по развитию малого и среднего бизнеса и стартапов.

    AZERTAG.AZ :Дмитрий Кумсишвили примет участие во втором CEO Lunch Tbilisi
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