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    ЭКОНОМИКА


    До конца текущего года будут осуществлены 4 экспортные миссии

    13.10.2017 [15:35]

    Баку, 13 октября, АЗЕРТАДЖ 

    До конца текущего года будут организованы 4 экспортные миссии из Азербайджана.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал вице-президент Фонда поощрения экспорта и инвестиций в Азербайджане (АЗПРОМО) Юсиф Абдуллаев.

    «В ноябре нынешнего года будут осуществлены экспортные миссии в Шанхай, Санкт-Петербург, а в декабре – в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию», - отметил Ю.Абдуллаев.

    AZERTAG.AZ :До конца текущего года будут осуществлены 4 экспортные миссии
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