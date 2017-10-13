До конца текущего года будут осуществлены 4 экспортные миссии

Баку, 13 октября, АЗЕРТАДЖ

До конца текущего года будут организованы 4 экспортные миссии из Азербайджана.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал вице-президент Фонда поощрения экспорта и инвестиций в Азербайджане (АЗПРОМО) Юсиф Абдуллаев.

«В ноябре нынешнего года будут осуществлены экспортные миссии в Шанхай, Санкт-Петербург, а в декабре – в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию», - отметил Ю.Абдуллаев.