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    КУЛЬТУРА


    До начала второго Бакинского шопинг-фестиваля остались считанные дни!

    12.10.2017 [17:16]

    Баку, 12 октября, АЗЕРТАДЖ

    15 октября в Баку стартует второй Бакинский шопинг-фестиваль. Первый фестиваль прошел с 10 апреля по 10 мая 2017 года, согласно Указу Президента Ильхама Алиева от 1 сентября 2016 года «О дополнительных мерах, связанных с развитием туризма Азербайджанской Республики».

    Второй Бакинский шопинг-фестиваль, как и предыдущий продлится месяц - до 15 ноября. В нем примут участие более 400 торговых объектов. Большинство магазинов и центров услуг присоединятся к системе возврата суммы налога на добавленную стоимость НДС. Фестиваль – это возможность для туристов и граждан Азербайджана приобрести товары и услуги по самым выгодным ценам. Во время фестиваля предусмотрено также проведение мероприятий развлекательного характера.

    Министерство по налогам, Азербайджанские авиалинии (АЗАЛ), Государственное агентство гражданских услуг и социальных инноваций при Президенте Азербайджанской Республики (АСАН) и «Azer Turk Bank» являются официальными партнерами Бакинского шопинг-фестиваля.

    Покупателей ждет множество сюрпризов – к фестивалю присоединятся супермаркеты – «Браво» и «Нептун» и ряд аптек.

    Бакинский шопинг-фестиваль представит для туристических агентств специальные турпакеты, включающие в себя авиабилет, трансфер, страхование, проживание в отеле, организацию шоппинг-туров в магазины, участвующих в фестивале. Покупатели также смогут получить в магазинах-участниках подарочные карты, купоны на скидки, а также возможность участия в моментальной лотерее. Для стимулирования интереса туристов и местных покупателей в торговых центрах будут проводиться интерактивные игры, а на Площади фонтанов будет действовать фан-зона.

    AZERTAG.AZ :До начала второго Бакинского шопинг-фестиваля остались считанные дни!
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