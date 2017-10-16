Документальное кино помогает решать социальные проблемы

Баку, 16 октября, АЗЕРТАДЖ

C 16 по 19 октября в рамках Фестиваля европейской толерантности «IMAGINE» в Баку проходит кинопроект «Кино для социальных перемен». Этот международный проект уже в пятый раз представит документальные фильмы, посвященные социальным проблемам современного общества. В рамках мероприятия также проводятся мастер-классы и дискуссии.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, 16 октября – в день открытия проекта - на суд зрителей была представлена лента «Ты даже не представляешь, как сильно я тебя люблю» режиссера Павла Лозинского. Перед показом фильма состоялась презентация проекта «Кино для социальных перемен» Института Адама Мицкевича в Варшаве и Международного фестиваля документальных фильмов «DokuBaku». В мероприятии принял участие посол Польши в Азербайджане Марек Цалка.

Затем режиссер Павел Лозинский поблагодарил организаторов мероприятия – Институт Адама Мицкевича и Международный фестиваль документальных фильмов «DokuBaku» за возможность представить свою работу на столь важном кинопроекте. Он подчеркнул, что фильмы, несущие социальный посыл, расширяют мировоззрение человека, помогают найти решение многих вопросов.

Киноэксперт Института Адама Мицкевича Гжегож Скорупский рассказал о деятельности представляемой им структуры, отметил, что проект «Кино для социальных перемен» призван способствовать развитию и популяризации документального кино, способного привлекать внимание к социальным проблемам и обладающего потенциалом изменять мир.

Картина «Ты даже не представляешь, как сильно я тебя люблю» произвела глубокое впечатление на зрителей. По сюжету двадцатилетняя девушка Ханя и ее мать Эва приходят к психотерапевту, чтобы решить свою проблему. Уже несколько лет они не могут найти общий язык друг с другом. С помощью терапии они преодолевают разделяющую их пропасть.

Затем состоялась дискуссия по фильму.