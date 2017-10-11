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    ОБЩЕСТВО


    Дубай нацелен на продвижение медицинского туризма

    11.10.2017 [11:06]

    Абу-Даби, 11 октября, АЗЕРТАДЖ

    Управление здравоохранения Дубая (DHA) и Генеральный директорат по вопросам резидентства и международных отношений (GDRFA) подписали меморандум о взаимопонимании в области продвижения медицинского туризма в Дубае, передают местные СМИ.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, документ предусматривает продвижение медицинского туризма в Дубае, обмена знаниями и повышения качества медицинских услуг.

    Меморандум о взаимопонимании направлен на укрепление позиции Дубая как международного центра медицинского туризма посредством упрощения процедуры получения визы для туристов, обращающихся за лечением в медицинские учреждения Дубая. В рамках соглашения обе стороны также будут продвигать свои услуги в социальных сетях и на собственных сайтах. Стороны также будут координировать создание механизма выдачи виз для зарубежных пациентов.

     

    Ася Гаджизаде

    собкор АЗЕРТАДЖ

    Абу-Даби

    AZERTAG.AZ :Дубай нацелен на продвижение медицинского туризма
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