Дубай вошел в число самых привлекательных городов мира

Абу-Даби, 13 октября, АЗЕРТАДЖ

Согласно результатам отчета Global Power City Index (GPCI) 2017 года, опубликованного Институтом городских стратегий The Mori Memorial Foundation’s Institute, Дубай занял 23-ю строчку среди самых привлекательных городов мира. Лидерами в этом исследовании стали Лондон, Нью-Йорк, Токио, Париж и Сингапур, сообщает издание Trade Arabia.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, отчет GPCI оценивает 44 города с точки зрения их привлекательности и способности привлекать творческих людей и предприятия со всего мира. Города оцениваются на основе 70 подробных показателей по категориям – экономика, культурное взаимодействие, условия жизни, окружающая среда и другим критериям.

Отмечается, что семь азиатских городов, возглавляемых Пекином, Токио, Шанхаем и Гонконгом, вошли в десятку лучших в категории «Экономика». За ними следует Дубай (11-е место), который впервые появился в отчете и достиг высоких показателей благодаря налоговой политике и числу роскошных гостиничных номеров.

Дубай также оказался на 9-м месте в категории «Культурное взаимодействие».

Ася Гаджизаде

собкор АЗЕРТАДЖ

Абу-Даби