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    ЭКОНОМИКА


    Дубай вошел в число самых привлекательных городов мира

    13.10.2017 [12:49]

    Абу-Даби, 13 октября, АЗЕРТАДЖ

    Согласно результатам отчета Global Power City Index (GPCI) 2017 года, опубликованного Институтом городских стратегий The Mori Memorial Foundation’s Institute, Дубай занял 23-ю строчку среди самых привлекательных городов мира. Лидерами в этом исследовании стали Лондон, Нью-Йорк, Токио, Париж и Сингапур, сообщает издание Trade Arabia.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, отчет GPCI оценивает 44 города с точки зрения их привлекательности и способности привлекать творческих людей и предприятия со всего мира. Города оцениваются на основе 70 подробных показателей по категориям – экономика, культурное взаимодействие, условия жизни, окружающая среда и другим критериям.

    Отмечается, что семь азиатских городов, возглавляемых Пекином, Токио, Шанхаем и Гонконгом, вошли в десятку лучших в категории «Экономика». За ними следует Дубай (11-е место), который впервые появился в отчете и достиг высоких показателей благодаря налоговой политике и числу роскошных гостиничных номеров.

    Дубай также оказался на 9-м месте в категории «Культурное взаимодействие».

    Ася Гаджизаде

    собкор АЗЕРТАДЖ

    Абу-Даби

    AZERTAG.AZ :Дубай вошел в число самых привлекательных городов мира
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