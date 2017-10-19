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    Две медали с юниорского первенства мира

    19.10.2017 [17:09]

    Баку, 19 октября, АЗЕРТАДЖ 

    В Загребе продолжается юниорское первенство мира по дзюдо.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в составе азербайджанской команды выступали 10 юношей и 5 юниорок.

    Всего на хорватское татами в первый день вышли спортсмены в четырех категориях (юниоры до 55 и до 60 кг, а также юниорки до 44 и до 48 кг).

    В активе азербайджанцев 2 серебряные награды. В шаге от пьедестала остановились Натиг Гурбанлы и Керамет Гусейнов. Выступающий в весовой категории 55 кг Натиг Гусейнов в решающем поединке уступил грузинскому дзюдоисту Джабе Папинашвили. А Керамет Гусейнов в весе 60 кг в финале проиграл представителю Японии Таиго Сугимото.

    Во второй соревновательный день на турнире будут разыграны четыре комплекта медалей – по два у юношей и девушек.

    Всего на хорватское татами вышли 590 спортсменов из 83 стран.

     

    AZERTAG.AZ :Две медали с юниорского первенства мира
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