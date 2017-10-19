Две медали с юниорского первенства мира

Баку, 19 октября, АЗЕРТАДЖ

В Загребе продолжается юниорское первенство мира по дзюдо.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в составе азербайджанской команды выступали 10 юношей и 5 юниорок.

Всего на хорватское татами в первый день вышли спортсмены в четырех категориях (юниоры до 55 и до 60 кг, а также юниорки до 44 и до 48 кг).

В активе азербайджанцев 2 серебряные награды. В шаге от пьедестала остановились Натиг Гурбанлы и Керамет Гусейнов. Выступающий в весовой категории 55 кг Натиг Гусейнов в решающем поединке уступил грузинскому дзюдоисту Джабе Папинашвили. А Керамет Гусейнов в весе 60 кг в финале проиграл представителю Японии Таиго Сугимото.

Во второй соревновательный день на турнире будут разыграны четыре комплекта медалей – по два у юношей и девушек.

Всего на хорватское татами вышли 590 спортсменов из 83 стран.