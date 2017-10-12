Баку, 12 октября, АЗЕРТАДЖ Обладатель «Золотого мяча»-1995 Джордж Веа избран новым президентом Либерии. Как сообщает АЗЕРТАДЖ, по результатам голосования 51-летний Веа опередил действующего вице-президента Либерии Джозефа Бокая. Бывший игрок сменит на посту президента Элен Джонсон-Серлиф. В 2005 году Веа уже баллотировался на пост президента Либерии. Победив в первом туре с 28% голосов, во втором туре он проиграл Элен Джонсон-Серлиф, ставшей первой в истории Африки женщиной-президентом.

AZERTAG.AZ : Джордж Веа избран президентом Либерии

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