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    Джордж Веа избран президентом Либерии

    12.10.2017 [15:40]

    Баку, 12 октября, АЗЕРТАДЖ

    Обладатель «Золотого мяча»-1995 Джордж Веа избран новым президентом Либерии.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, по результатам голосования 51-летний Веа опередил действующего вице-президента Либерии Джозефа Бокая.

    Бывший игрок сменит на посту президента Элен Джонсон-Серлиф.

    В 2005 году Веа уже баллотировался на пост президента Либерии. Победив в первом туре с 28% голосов, во втором туре он проиграл Элен Джонсон-Серлиф, ставшей первой в истории Африки женщиной-президентом.

     

    AZERTAG.AZ :Джордж Веа избран президентом Либерии
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