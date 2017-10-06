Экс премьер-министр Чехии посетил UNEC

Баку, 6 октября, АЗЕРТАДЖ

Находящиеся с визитом в Азербайджане экс премьер-министр Республики Чехии, бывший президент Статистического управления Жан Фишер и проректор Пражского экономического университета, профессор Якуб Фишер побывали в Азербайджанском государственном экономическом университета (UNEC).

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в отделе по связям с общественностью Департамента маркетинга и коммуникации университета, выразив удовлетворение по поводу пребывания гостей в UNEC, ректор, профессор Адалят Мурадов дал подробную информацию об университете. Было отмечено, что UNEC является единственным в стране высшим учебным заведением, где обучение проводится на четырех языках, осуществляющим программу двойного диплома с такими авторитетными университетами, как Лондонская школа экономики/Лондонского университета, университеты Монпелье, имени Миколаса Рёмиреса и Московский государственный гуманитарный экономический университет.

В свою очередь, Ж.Фишер рассказал о новых программах по ступени магистратуры относительно статистики, разработанных своими коллегами и утвержденными Министерством образования Республики Чехии. Он отметил, что основной целью программы является усовершенствование знаний и способностей студентов и статистиков на отечественном и европейском уровне. Отметив, что Пражский экономический университет является лидером среди высших учебных заведений Чехии, Я.Фишер выразил уверенность о полезности сотрудничества для обеих сторон с UNEC, являющимся самым крупным университетом экономического профиля на Южном Кавказе.

На встрече, где обсуждались перспективы подготовки совместных кадров, состоялся обмен мнениями по вопросу возможности программ двойного диплома и совместных научных исследований. Отметив существование возможностей обеих университетов для сотрудничества, чешские профессора предложили еще больше совершенствовать современные учебные программы, используя научно-педагогический потенциал. Было отмечено, что в рамках сотрудничества двух самых престижных высших учебных заведений своего региона может стать плодотворным разработка совместных учебных пособий по статистике и совместная публикация статей в импакт фактор журналах.

В конце встречи профессор Жан Фишер провел для студентов и магистров UNEC мастер-класс на тему управления современной официальной статистикой. Темой же профессора Якуба Фишера были современные проблемы социальной и экономической статистики. Ответив на вопросы студентов, профессора положительно оценили их знания и умения.