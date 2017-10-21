Баку, 21 октября, АЗЕРТАДЖ

Эксперт ООН призвал государства создавать «сверхнадежные» системы защиты персональных данных.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Центр новостей ООН, выступая на заседании Третьего комитета 72 сессии Генеральной Ассамблеи, эксперт ООН Джозеф Каннатачи призвал правительства предотвращать попадание любых конфиденциальных персональных данных в открытый доступ. Он настоятельно рекомендовал создавать «сверхнадежные» системы защиты такой информации.

По словам Джозефа Каннатачи, сегодня без ведома и согласия людей многие компании собирают огромное количество их персональных данных. В открытый доступ попадает информация конфиденциального характера.

«Я крайне встревожен тем, что многие компании не только собирают персональные данные, но также имеют возможность их продавать. Идет настоящая торговля такими данными и в результате создается сложная база, представляющая собой детальную картину жизни человека», - сказал специальный докладчик по праву на частную жизнь Джозеф Каннатачи.

Он представил делегатам 72-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН свой доклад, в котором отметил, что в международном праве надлежащим образом не отрегулированы вопросы слежки в киберпространстве.

Эксперт сообщил, что в настоящее время работает над предложениями по разработке проекта соглашения по этому вопросу. Он считает, что такой договор мог бы обеспечить защиту миллиардов жителей планеты от вмешательства в частную жизнь.