Эксперт: Зарегистрированные в регионах подземные толчки не говорят о повышении сейсмоактивности
AzerTAg.az
Баку, 11 октября, АЗЕРТАДЖ
В последнее время в северных и северо-западных районах Азербайджана наблюдаются частые подземные толчки.
С целью выяснения причин сейсмоактивности, корреспондент АЗЕРТАДЖ обратился к заведующему отделом сейсмологии Республиканского центра сейсмологической службы (РЦСС) Национальной Академии наук Азербайджана (НАНА), доктору геолого-минералогических наук Таиру Мамедли.
Т.Мамедли отметил, что частота подземных толчков в этих регионах не говорит о повышении сейсмоактивности, и является процессом, происходящим на фоновом уровне. «Подземные толчки происходят и в других районах, но из-за незначительной магнитуды об этом не сообщается. Естественно общественность информируется в случае, когда бывают зарегистрированы ощутимые подземные толчки», - отметил в заключение Т.Мамедли.
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