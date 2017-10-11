Баку, 11 октября, АЗЕРТАДЖ В последнее время в северных и северо-западных районах Азербайджана наблюдаются частые подземные толчки. С целью выяснения причин сейсмоактивности, корреспондент АЗЕРТАДЖ обратился к заведующему отделом сейсмологии Республиканского центра сейсмологической службы (РЦСС) Национальной Академии наук Азербайджана (НАНА), доктору геолого-минералогических наук Таиру Мамедли. Т.Мамедли отметил, что частота подземных толчков в этих регионах не говорит о повышении сейсмоактивности, и является процессом, происходящим на фоновом уровне. «Подземные толчки происходят и в других районах, но из-за незначительной магнитуды об этом не сообщается. Естественно общественность информируется в случае, когда бывают зарегистрированы ощутимые подземные толчки», - отметил в заключение Т.Мамедли.

AZERTAG.AZ : Эксперт: Зарегистрированные в регионах подземные толчки не говорят о повышении сейсмоактивности

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