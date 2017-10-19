Электронной услугой МТСЗН Азербайджана «Справка с места работы» воспользовались около 700 тысяч раз 

Баку, 19 октября, АЗЕРТАДЖ

В настоящее время наблюдается рост числа пользователей электронной услугой Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) «Справка с места работы». Так, за январь-сентябрь текущего года е-услугой министерства воспользовались 221 656 раз, что на 41,8 процента больше показателя на аналогичный период 2016 года.

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в отделе по связям с общественностью МТСЗН.

Электронная справка содержит обширную информацию о работодателе, его контактный телефон, личные сведения о работнике, дату заключения трудового договора, его срок или же бессрочность, а также срок годности справки и др. С другой стороны, для проверки в соответствующих случаях достоверности выданной справки, структура, куда представлена данная справка, может осуществить это посредством отраженного в документе штрих-кода, использовав услугу «Проверка справок, выданных в портале», размещенную на портале «Электронное правительство». Таким образом, организации, куда представлены справки, могут быть уверены в достоверности индивидуальных сведений граждан и следовательно, будут полностью устранены факты выдачи фальшивых справок, а также неверных сведений о заработной плате.

В целом, с момента запуска е-услуги министерства в декабре 2014 года до 1 октября 2017 года ею воспользовались около 697 700 раз, что составляет 49,8 процента от всех обращений к 18 видам услуг е-обращений на портале «Электронное правительство» (1 407 771 обращение).