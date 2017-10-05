Эльшад Гасанов: От развития сферы образования зависит будущее того или иного государства

Баку, 5 октября, АЗЕРТАДЖ

В сегодняшнем динамично меняющемся мире роль образования приобретает как никогда важную функцию в деле достижения развития и стабильности. Качественное образование служит фактором, стимулирующим прогресс того или иного общества. Именно поэтому инвестиции в образование - это средства, которые вложены, как в человеческое развитие, так и в процветание общества.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом в своем выступлении на сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, проходящей в Андорре, сказал депутат Милли Меджлиса, член азербайджанской делегации Эльшад Гасанов.

Посвятив выступление в основном вопросам и проблемам образования Эльшад Гасанов отметил, что, если проследить рост финансовых вложений в сферу образования и науку, то вырисовывается наглядная тенденция: чем больше государство выделяет средств на образование и науку, тем динамичнее и стабильнее развивается общество, повышается качество и стандарты жизни. Сегодня в ряде стран региона, где наблюдается экономический спад и предпринимаются меры строгой экономии, образование должно оставаться той сферой, где попытки экономить могут стать ущербными.

Коснувшись ситуации в сфере образования в Азербайджане Эльшад Гасанов сказал: «В Азербайджане уделяется приоритетное внимание образованию. Каждый год правительство страны выделяет крупные средства на строительство новых школ и улучшение материально-технической базы учебных заведений. Начиная с 2004 года, свыше 3000 школ были заново построены или реконструированы. Уровень грамотности населения страны близок к 100-процентному показателю. Помимо этого, тысячи юношей и девушек удостоились возможности получить высшее образование в престижных учебных заведениях Европы и Америки за счет государства. Параллельно, в сфере образования проводятся реформы, направленные на модернизацию стандартов образования. Таким образом, Азербайджан инвестирует доходы от эксплуатации природных ресурсов в человеческие ресурсы. Тем самым, мы обеспечиваем будущее нашим грядущим поколениям».

В заключение Эльшад Гасанов подчеркнул: «Люди, вовлеченные в образовательный сегмент, играют центральную роль в формировании поведения и взглядов молодежи. Именно в этой сфере у молодого поколения формируется мировоззрение, разрушаются стереотипы, воспитываются понимание ценностей и всеобщих прав человека, что в последующем служит укреплению взаимного доверия и обеспечивает диалог и сосуществование различных культур. Проблемы глобализации требуют от стран динамичного развития коммуникаций, образования и науки. Бесспорно, что именно от развития сферы образования зависит будущее того или иного государства. Я призываю вас всех сделать все возможное для воспитания образованного молодого поколения».