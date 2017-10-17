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    КУЛЬТУРА


    Эмиль Гадиров выступит в Израиле с концертной программой

    17.10.2017 [15:15]

    Баку, 17 октября, АЗЕРТАДЖ

    В конце октября-начале ноября проживающий в Москве наш соотечественник, участник четвертого сезона проекта «Голос» на Первом канале (Россия), молодой вокалист Эмиль Гадиров выступит в Израиле с концертной программой.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом Эмиль Гадиров поделился на своей странице в Facebook. 27 октября он выступит в Хайфе, 28 октября – Ашдоде, 29 октября – Ришон ле-Ционе, 31 октября – Нетании, 1 ноября – Петах-Тикве, 4 ноября – Кармиэле, 7 ноября – Ор-Акиве, 9 октября – Беэр-Шеве.

    Отметим, что Э.Гадиров уже сольно выступал в Кремлевском дворце, Колонном зале Дома Союзов, Московском доме музыки, Центральном доме ученых, Храме Христа Спасителя. Участник проекта «Голос» в настоящее время является солистом тетра «Градский Холл». В его репертуар входят арии мировых классических опер, романсы композиторов мира, а также эстрадные песни.

    AZERTAG.AZ :Эмиль Гадиров выступит в Израиле с концертной программой
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