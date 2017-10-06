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    КУЛЬТУРА


    Эмиль Кадыров выступит на концерте «Романтика романса» в Крокус Сити Холл в Москве

    06.10.2017 [12:55]

    Баку, 6 октября, АЗЕРТАДЖ

    Молодой исполнитель, участник 4-го сезона российского шоу «Голос», наш соотечественник Эмиль Кадыров выступит на концерте «Романтика романса» в Крокус Сити Холл в Москве.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, концерт состоится 19 октября. «Романтика романса» - это ежегодная традиция одноименной программы телеканала «Культура». Звезды оперы, романса, эстрады, джаза, артисты театры и кино исполнят популярные произведения разных жанров в сопровождении симфонического оркестра Крокус Сити Холл под управлением заслуженного артиста России Феликса Арановского.

    В концерте примуют участие Елена Максимова, Нина Шацкая, ансамбль «Песняры», группа «Кватро», Леонид Серебренников, Дмитрий Певцов, Сергей Волчков, Иван Ожогин, Владислав Косарев, Дмитрий Ермак, Сергей Плюснин, Екатерина Лехина, Наталья Быстрова и др.

    Эмиль Кадыров известен своим исполнением оперных классических арий, романсов и эстрадных песен. На данный момент певец завершает свое обучение в Российской академии музыки им.Гнесиных по классу академического вокала и классической гитары, принимает участие в постановках оперной студии вуза под руководством заслуженного деятеля искусств России, профессора Ю.А Сперанского. Исполняет партию Фигаро из оперы «Свадьба Фигаро». За 2014 год в Москве Эмиль Кадыров дал около десяти сольных концертов. В настоящее время певец является солистом театра "Градский Холл".

    AZERTAG.AZ :Эмиль Кадыров выступит на концерте «Романтика романса» в Крокус Сити Холл в Москве
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