Еще одна «бронза» в последний день чемпионата Европы

Баку, 23 октября, АЗЕРТАДЖ

В польском городе Жешув завершился 28-й по счету чемпионат Европы по акробатической гимнастике.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ из Федерации гимнастики Азербайджана, в последний день соревнований выступление нашей смешанной пары в составе Абдуллы Аль-Мяшайхи и Рухидил Гурбанлы в финале темпового упражнения принесло 3-ю бронзовую медаль в копилку нашей сборной команды.

Азербайджанская пара впервые за их спортивную карьеру вела борьбу среди сильнейших спортсменов на континентальном чемпионате. Несмотря на это, уверенные выступления наших молодых акробатов не остались без внимания, и они попали в финал с 7-го места в квалификации. Еще успешнее выполнив свое упражнение в финальной стадии, Абдулла и Рухидиль сумели оказаться в тройке медалистов.

Отметим, что 23 смешанных пар вели борьбу на чемпионате Европы. И, обе пары, представляющие нашу страну - Агасиф Рагимов-Нурджан Джаббарлы и Абдулла Аль Машайхи-Рухидиль Гурбанлы - в конце четырехдневных захватывающих соревнований, в общей сложности, завоевали 3 медали из трех возможных финалов.