    • / СПОРТ

    СПОРТ


    Еще одна «бронза» в последний день чемпионата Европы

    23.10.2017 [17:23]

    Баку, 23 октября, АЗЕРТАДЖ 

    В польском городе Жешув завершился 28-й по счету чемпионат Европы по акробатической гимнастике.

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ из Федерации гимнастики Азербайджана, в последний день соревнований выступление нашей смешанной пары в составе Абдуллы Аль-Мяшайхи и Рухидил Гурбанлы в финале темпового упражнения принесло 3-ю бронзовую медаль в копилку нашей сборной команды.

    Азербайджанская пара впервые за их спортивную карьеру вела борьбу среди сильнейших спортсменов на континентальном чемпионате. Несмотря на это, уверенные выступления наших молодых акробатов не остались без внимания, и они попали в финал с 7-го места в квалификации. Еще успешнее выполнив свое упражнение в финальной стадии, Абдулла и Рухидиль сумели оказаться в тройке медалистов.

    Отметим, что 23 смешанных пар вели борьбу на чемпионате Европы. И, обе пары, представляющие нашу страну - Агасиф Рагимов-Нурджан Джаббарлы и Абдулла Аль Машайхи-Рухидиль Гурбанлы - в конце четырехдневных захватывающих соревнований, в общей сложности, завоевали 3 медали из трех возможных финалов.

    AZERTAG.AZ :Еще одна «бронза» в последний день чемпионата Европы
    © При использовании информации гиперссылка обязательна.
    При обнаружении в тексте ошибки, надо ее выделить, нажав на клавиши ctrl + enter и отправить нам

    НАПИСАТЬ АВТОРУ

    заполните места, указанные значком *

    Пожалуйста, введите буквы, указанные на рисунке
    Буквы могут быть как прописными, так и строчными
    Другие новости раздела
    23.10.2017 [17:02]
    Беларусь организует разнонаправленную  подготовку волонтеров для Евроигр-2019
    23.10.2017 [16:25]
    На старт турнира «Paytakht Cup» выйдут свыше 350 шахматистов
    23.10.2017 [15:17]
    «МЮ» готов предложить «Валенсии» 33 млн евро за 20-летнего хавбека Солера
    23.10.2017 [15:13]
    Очередная медаль от смешанной пары Агасифа и Нурджан
    Еще одна «бронза» в последний день чемпионата Европы