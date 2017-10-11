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    Etihad Airways начнет полеты в Баку

    11.10.2017 [17:02]

    Баку, 11 октября, АЗЕРТАДЖ 

    Авиакомпания Etihad Airways с 2 марта 2018 года начнет осуществлять полеты в Баку.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на сайт авиакомпании, Etihad Airways планирует начать регулярные рейсы между столицей Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби и Баку.

    Новый маршрут внедряется с учетом сильного и постоянно растущего спроса на рейсы между Объединенными Арабскими Эмиратами и Азербайджаном. Рейсы будут осуществляться три раза в неделю на 136-местном авиалайнере Airbus A320, имеющем компоновку 16 мест в бизнес-классе и 120 в эконом-классе.

    Главный исполнительный директор Etihad Airways Питер Баумгартнер заявил, что создание первого в истории воздушного коридора, связывающего две столицы, демонстрирует важность укрепления деловых, туристических и культурных связей между ОАЭ и Азербайджаном. «Исходя из наблюдавшегося в последние месяцы роста посетителей из ОАЭ и соседних стран Персидского залива в Азербайджан, мы уверены, что новый маршрут увеличит пассажиропоток из ОАЭ и, в свою очередь, мы с нетерпением ждем возможности приветствовать граждан Азербайджана на наших рейсах в Абу-Даби и далее по другим направлениям», - сказал он.

     

    AZERTAG.AZ :Etihad Airways начнет полеты в Баку
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