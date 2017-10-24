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    Еврокомиссия подбирается к "Северному потоку-2"

    24.10.2017 [13:35]

    Берлин, 24 октября, АЗЕРТАДЖ

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Еврокомиссия (ЕК) предложит распространить правила Третьего энергопакета Евросоюза на трубопроводы, которые идут в ЕС из третьих стран, то есть, и на "Северный поток-2". ЕК хочет внести это предложение 8 ноября.

    Третий энергопакет ЕС, в частности, предусматривает, что поставщик газа не вправе владеть магистральными трубопроводами на территории ЕС. Он также требует от владельцев газопроводов предоставлять доступ к транспортным мощностям другим компаниям. С начала этого года ЕК пытается получить мандат от стран-членов ЕС на переговоры об условиях эксплуатации "Северного потока-2". Пока ей это не удается.

    "Северный поток-2" должен быть проложен по дну Балтийского моря рядом с уже проложенным "Северным потоком-1" в 2018 году и введен в эксплуатацию в 2019-м.

    На то, что газопровод будет запущен в 2019 году, как это сейчас планируется, в Еврокомиссии не рассчитывают.

     

    Вугар Сеидов

    собкор АЗЕРТАДЖ

    Берлин

    AZERTAG.AZ :Еврокомиссия подбирается к "Северному потоку-2"
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