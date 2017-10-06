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    Еврокомиссия против Apple

    06.10.2017 [09:52]

    Берлин, 6 октября, АЗЕРТАДЖ

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Еврокомиссия передала в Европейский суд дело против американского гиганта Apple. В фокусе еврокомиссаров не только эта корпорация, но и Amazon, которые, по мнению Брюсселя, действовали в ЕС в обход правил о конкуренции. В частности, им, а также другим международным компаниям предоставлялись необоснованные льготы такими странами ЕС, как Ирландия, Люксембург и Нидерланды. В случае с Apple речь о 13 миллиардах евро, с Amazon – о 250 миллионах евро.

    Вугар Сеидов

    собкор АЗЕРТАДЖ

    Берлин

    AZERTAG.AZ :Еврокомиссия против Apple
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