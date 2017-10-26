Европарламент урезал помощь Турции

Берлин, 26 октября, АЗЕРТАДЖ

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Европарламент сократил помощь Турции из-за забуксовавшей процедуры по приему этой страны в Евросоюз. В 2018 году помощь будет сокращена на 50 - 80 млн евро.

Согласно первоначальным планам, предполагалось, что в предстоящем году Турция получит от ЕС 217 млн евро на реформы, инфраструктуру и сельское хозяйство. Решение Европарламента о сокращении этой суммы еще должно быть одобрено главами государств и правительств стран ЕС, однако наблюдатели полагают, что это лишь формальность.

Средства, получаемые Турцией от ЕС, выплачиваются в рамках программы по оказанию поддержки странам-кандидатам на вступление в Евросоюз. За период с 2014 по 2020 год Турция должна получить от ЕС почти 4,4 млрд евро.

Вугар Сеидов

собкор АЗЕРТАДЖ

Берлин