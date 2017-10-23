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    Ежегодно в городах выбрасывают 1,3 миллиарда тонн продовольствия

    23.10.2017 [12:49]

    Баку, 23 октября, АЗЕРТАДЖ

    Мэры городов могут и должны играть более активную роль в сокращении масштабов голода и не допускать потерь продовольствия, а также продвигать программы сбалансированного и здорового питания горожан.

    Об этом заявил Генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) Жозе Грациану да Силва, обращаясь к градоначальникам 150 городов со всего мира, прибывшим на конференцию в испанский город Валенсия.

    Глава ФАО напомнил, что впервые за десятилетие увеличилось число людей, испытывающих нехватку продовольствия, – 815 миллионов человек в мире недоедают. Это 11 процентов населения планеты. В то же время проблема неполноценного питания имеет и другие негативные аспекты, в том числе, связанные с ожирением и дефицитом важных микроэлементов в их диете. Все это оборачивается серьезными угрозами для здоровья миллионов людей.

    Участники встречи говорили также о необдуманных покупках продуктов питания и огромных пищевых отходах. По данным ФАО, ежегодно 1,3 миллиарда тонн продовольствия оказывается на городских свалках. Ежегодный экономический ущерб от продовольственных потерь составляет 750 миллиардов долларов США.

    AZERTAG.AZ :Ежегодно в городах выбрасывают 1,3 миллиарда тонн продовольствия
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